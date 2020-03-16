В Украине резко подскочило число заболевших корононавирусом за счет Киева

Корононавирус в Украине – число заболевших резко возросло, первые случае есть в Киеве / GettyImages

16 марта резко ухудшилась статистика по заболевшим коронавирусом в Украине: официально подтверждены уже 7 случаев коронавирусной инфекции.

С утра зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом в Черновицкой области: у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19. На тот момент общее число больных было 5.

К вечеру их стало уже 7. Первые случая коронавируса официально зафиксированы в Киеве.

Информацию Минздрав Украины подтвердил у себя в Facebook. В ведомстве заверили, что пациенты изолированы. Сейчас им оказывается симптоматическое лечение.

Один из инфицированных недавно приехал из Франции.

Таким образом, в Украине уже 7 подтвержденных случаев COVID-19. Одна пациентка скончалась – в Житомирской области.

При этом вечером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Анализы на наличие COVID-19 у пациентки взяли накануне – но результаты пока ждут. Если они подтвердятся, то это будет уже вторая жертва коронавируса в Украине.

Напомним, президент Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.