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"Зайдет изнутри": Данилюк предупредил о коварности Путина во время пандемии

27 марта 2020, 12:08

Александр Данилюк считает, что РФ продолжит добиваться своих целей даже во время карантина.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Пандемия коронавируса не остановит Российскую Федерацию. По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, Кремль не будет воевать открыто, а "зайдет изнутри".

При этом он указал, что в условиях кризиса страны будут заниматься своими проблемами, а Россия этим воспользуется. Кроме того, Данилюк напомнил, что к власти приходят новые лидеры, которые не застали начало войны с РФ, Европа устает от санкций, а многие американцы ассоциируют Украину с коррупцией после истории с импичментом президента США Дональда Трампа.

"Мир устал от того, что мы себя уже столько времени позиционируем жертвой войны, хотя это является абсолютной правдой. Есть логические ожидания, что за это время мы должны были стать на ноги и нарастить субъектность. Объективно, нам надо менять наше позиционирование", – подчеркнул экс-секретарь СНБО в интервью изданию Главком.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. 

Владимир Путин китайский коронавирус СНБО Александр Данилюк новости Украины новости России
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