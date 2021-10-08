Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание

Давид Арахамия высказался о Третьяковой / УНИАН

Главу Комитета парламента Галину Третьякову, которая сегодня угодила в громкий скандал из-за заявление по поводу умершего нардепа, снимать с должности не будут. Во фракции Слуга народа применят к ней только дисциплинарное взыскание, рассказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что лично извинился за слова своей коллеги перед парламентариями.

"Я вышел на трибуну и извинился перед всеми коллегами в парламенте за ее поведение, перед избирателями и конечно же перед родными погибшего. Как говорится, о погибших нужно говорить только хорошее или ничего вообще", – отметил Арахамия.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как работается с таким человеком, который уже не первый раз отмечался скандальными заявлениями, председатель фракции Слуга народа назвал Третьякову "моральным человеком" и попытался ее оправдать тем, что все они очень напряженно работали в последнее время.

"Честно говоря, она моральная особа, я не понимаю (почему она так высказалась о Полякова - ред.), возможно, потому что кризис был большой за последние несколько дней, все напряженно работали, возможно с этим связано. Я еще не общался с ней. После того как это произошло она уехала из парламента ", – сказал он.

Реклама

В то же время Арахамия отметил, что к Третьяковой применят дисциплинарное наказание – ее отстранят от пяти ближайших пленарных заседаний.

"Мы всей фракцией подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее 5 пленарных заседаний – есть такая форма дисциплинарного взыскания в парламенте, и будем смотреть дальше", – сказал он.

Председатель фракции добавил, что в случае, если Третьякова сама решит уйти, то ее поддержат в этом намерении.

Ранее Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше". Об этом с трибуны в Раде сказал руководитель депутатской группы "За будущее" (в нее и входил покойный) Игорь Палица.

Руководитель фракции СН Давид Арахамия извинился перед близкими и родными покойного нардепа Полякова, процитировав античную поговорку − "об умерших - или только хорошее, или ничего".

Позднее Третьякову временно отстранили от пленарных заседаний.