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Арестович пригрозил Путину ракетами Украины на Москву: Арахамия предупредил об опасности заявления

27 октября 2021, 07:30
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Слова Арестовича могут быть использованы российской пропагандой против Киева, сказал Давид Арахамия.

Арахамия
Нужно либо создавать такие ракеты и направлять их, либо вообще молчать - Арахамия / УНИАН

Заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что Украина не исключает сценария, при котором в будущем может направить ракеты на Москву, могут быть использованы пропагандой России против Киева. Вряд ли стоит озвучивать подобные слова в ситуации, когда у государства нет такого оружия. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

В эфире телеканала Украина 24 политик рассказал о том, что он лично относится негативно к подобным заявлениям. В таких ситуациях нужно либо сделать такие ракеты и действительно их направить, либо вообще ничего не говорить. Рассказывать о вооружении, которого нет – неправильная стратегия. Киев реализует государственную ракетную программу, но на это нужно время.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Я вообще к таким заявлениям отношусь негативно - ты либо сделай, создай, направь ракеты и тогда уже поставь перед фактом, либо просто не говори. Мне кажется, что это неправильная стратегия – просто говорить, не имея этого предмета, потому что ракетная программа у нас, слава богу, принята, но это длительный процесс. Слава богу, у нас в стране есть еще изобретатели, которые готовы это делать, которым нужен ресурс. Есть несколько стратегических предприятий оборонных, но это длительный процесс", - объяснил Арахамия.

Также он добавил, что в данный момент, не следует допускать подобных заявлений, которые могут использоваться российской пропагандой против Украины.

"И мне кажется, что говорить об этом сейчас, когда это точно будет транслировано во всех российских пропагандистских изданиях и вызовет очередной виток ненависти…(не следует, - ред.)", - подчеркнул Давид Арахамия.

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Заявление Арестовича о ракетах Украины на Москву

Советник руководителя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что в Кремле могут доиграться до ситуации, при которой ракеты Украины в "обозримом будущем" будут направлены на Москву. По его словам, такие меры являются ответными действиями на российскую агрессию в отношении Киева.

Позже Арестович сказал, что Украина никому не угрожает, а курс государства направлен на реализацию оборонной политики. По его словам, заявление о ракетах на Москву было сделано в ответ на подобные слова, которые звучат из России, и является предупреждением. При этом чиновник признал, что у Киева таких ракет пока нет, однако в ближайшие 10 лет они могут появиться.

viber
новости России Алексей Арестович новости Украины Офис президента Давид Арахамия
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