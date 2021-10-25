"Мы не угрожаем, а предупреждаем": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля

Алексей Арестович предупредил Кремль / Facenews

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы ОП Алексей Арестович вернулся к своему недавнему высказыванию по поводу направления украинских ракет. В частности, в сторону Москвы, и объяснил слова детальнее.

Он утверждает, что Украина никому не угрожает, а его заявление носит предупреждающий характер, пишет УНН.

"Направление государственной политики в Украине, как я его понимаю, имеет оборонительный характер. Мы никому не угрожаем. Если смотреть в контексте того, что я говорил, что это наш ответ будет. Потому что россияне, российское руководство, российские эксперты не стесняются в каждой своей программе угрожать бомбить Украину, что они нам все уничтожат и так далее", - сказал Арестович.

По его словам, он просто хотел напомнить РФ, что в любом ее действии есть ответ. То есть, после системных угроз в сторону Украины обязательно придет время и украинского ответа.

Арестович утверждает, что Украина способна разрабатывать ракетные комплексы с дальностью свыше 500 километров и более. К примеру, Гром и Гром-2.

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"До недавних пор мы не могли направлять никакие ракеты на Москву, потому что действовал договор об ограничении ракет средней дальности. После того, как он прекратил свое действие, хотя там есть отдельные нюансы, Украина может разрабатывать ракетные комплексы", - добавил Спикер украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, он отметил, что пока эти ракеты находятся на стадии научно-исследовательских разработок. Однако в перспективе ближайших 10 лет результат будет. Было бы только "надлежащее финансирование".

И именно эти устройства, по словам Арестовича, начнут выполнять задачи стратегического уровня.

Напомним, член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что оперативно-тактические ракеты в будущем могут долетать до Москвы, назвав это "самопиаром".

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Ракеты Арестовича: начало

Спикер ТКГ прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил об опасениях, что под видом учебных центров в Украине могут появиться базы Североатлантического альянса с ракетами, направленными на Москву.

Арестович полагает, что в Кремле могут "доиграться" до того, что на Москву будут направлены ракеты Украины, поскольку Киев продолжает работать над ракетной программой. Такие действия могут стать ответом украинского государства на агрессивную политику российских властей.

"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", - сказал Алексей Арестович.