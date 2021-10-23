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В ТКГ "разнесли" Россию из-за миссии ОБСЕ на Донбассе

23 октября 2021, 19:52
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Сергей Гармаш заявил, что Москва хочет, чтобы она стала более лояльной и пророссийской.

ОБСЕ Украина
ОБСЕ на Донбассе / УНИАН

Ситуация с работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ оккупационными властями на Донбассе связана со стремлением России оказать давление на организацию.

Как заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, Москва хочет, чтобы она стала более лояльной и пророссийской.

"ОБСЕ является посредником в переговорах между Россией и Украиной. Поэтому, я думаю, что они заинтересованы в том чтобы ОБСЕ там была, но чтобы она была послушной и отражала их позицию в отчетах", - сказал Гармаш, передает телеканал Дом.

По его словам, акции возле гостиницы, где находится миссия ОБСЕ, устраиваются не для того, чтобы Украина отпустила задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка. ОБСЕ, уточнил Гармаш, не имеет механизма влияния на украинскую правоохранительную систему и не может оказать влияния на эту ситуацию.

"И это все прекрасно понимают и в Москве, и в Донецке, и Луганске. Исходя из этого, им важен ни Косяк, ни его освобождение, а именно проведение вот этих акций. Им важен повод для блокирования, чтобы ОБСЕ стала более лояльной и заняла более пророссийскую позицию", - добавил он.

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Напомним, ранее 13 октября 2021 года украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической группировки "ЛНР", который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.

Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.

Делегация Украины в ТКГ сообщила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма.

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ОБСЕ война на Донбассе Сергей Гармаш
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