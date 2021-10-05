Кулеба выдвинул обвинения России из-за закрытия миссии ОБСЕ на Донбассе

ОБСЕ на Донбассе / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и осудил закрытие миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией.

Кулеба назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "сознательным шагом для разрушения минских договоренностей", поскольку четвертый пункт "Минска" предусматривает постоянный мониторинг государственной границы наблюдателями ОБСЕ.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствия наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - отметили в МИД.

Глава украинского МИД выступил за возобновление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы.

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Отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе

В министерстве иностранный дел Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

В США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.