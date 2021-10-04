Кулеба настаивает на обсуждении СП-2 и газового кризиса на уровне "нормандского формата"

Кулеба хочет, чтобы "Северный поток-2" обсуждали в нормандском формате / УНИАН

Украина выступает за обсуждение "Северного потока-2" в нормандском формате, поскольку этот вопрос напрямую связан с военной безопасностью Украины и ситуацией на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялись два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров", – сказал Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что сейчас в нормандском формате работа на уровне советников продолжается над попыткой организовать саммит, который канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести до конца своей каденции.

Кулеба также рассказал, что в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел "нормандского формата", но глава МИД России Сергей Лавров "не нашел времени и возможности".

По словам Кулебы, если бы встреча министров состоялась, то он обязательно поднял бы тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом.

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Глава МИД подчеркнул, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок".

Ранее в Офисе президента заявили, что Украина хочет провести встречу лидеров нормандской четверки до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель будет возглавлять немецкое правительство, пока новоизбранный Бундестаг не изберет преемника, которого затем должны привести к присяге.

Канцлер Германии и президент Франции подтвердили свое участие во встрече Нормандской четверки. В то же время в Кремле заявили, что проведение саммита ради саммита "не имеет смысла".