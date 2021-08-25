"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса

Ницой высказалась о проблеме Украины из-за Донбасса / УНИАН

Писательница Лариса Ницой во время чата на Главреде рассказала, что Украину ждет непростой период, когда Крым и Донбасс вернется.

По словам писательницы, Украина столкнулась бы с огромными проблемами, если уже завтра вернулись бы оккупированные территории.

"Огромные проблемы. Иногда мне кажется, что надо забыть об этих землях, оставить их и строить свою страну. Потом я понимаю: да нет, нельзя. Ведь и поэт Сосюра, и писатель Голобородько, и много других украинских светочей родом с восточных земель. Поэтому так просто отбросить их нельзя. Но, учитывая то, что сейчас происходит на оккупированных территориях, у нас добавится столько проблем! Зачем нам это все? Такие колебания у меня были", - говорит Ницой.

Как отмечает Ницой, эти земли нельзя просто так оставлять.

"Правда, есть большая опасность, что присоединение оккупированных территорий со всеми людьми, которые против Украины, будет для нас огромным "гембелем". Боюсь, что мы захлебнемся от них и их агрессии. Потому что эти люди пользуются языком, который имеет огромную стойкость, за их плечами стоит огромная "империя зла". Мы здесь не знаем, что делать со своими москвоязычными гражданами, которые являются проводниками путинской политики в Украине, а если еще и присоединим людей с оккупированных территорий, которые против Украины. Это будет огромная проблема!", - отметила она.

Реклама

По ее словам, потребуются долгие годы гуманитарной политики, и сначала мы должны стать сильной страной с ограниченными территориями, а потом вернуть себе свое.

Как ранее сообщал Главрел, Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ". Писательница уверена, что украинцам нужно обращать меньше внимания на высказывания главы РФ.