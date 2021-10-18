УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата

18 октября 2021, 16:46
Прослушать новость
Остановить

Боевики таким образом требуют освободить задержанного украинскими военными сепаратиста.

ОБСЕ
Миссия ОБСЕ страдает от захвата сепаратистов / osce.org

В ОБСЕ заявили, что сепаратисты удерживают наблюдателей миссии на Донбассе и требуют освободить задержанного украинскими военными ополченца. Об этом сказано в отчете Организации, опубликованном в понедельник, 18 октября.

"В 16:03 17 октября СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) были заперты с помощью цепи и навесного замка, а южнее ворот была запаркована машина (с голубыми табличками "ДНР"), блокировавшая выезд. Наблюдатели также видели двух членов вооруженных формирований, стоявших рядом с машиной", - указано в сообщении.

При этом владелец отеля, где проживали наблюдатели, заявил сотрудникам миссии, что все выходы заблокированы членами вооруженных формирований. Он ссылался на "приказы от "мэра Горловки".

Позже двое мужчин в гражданской одежде вошли в отель и заявили наблюдателям, что они могут свободно перемещаться по отелю, однако покидать помещение гостиницы до освобождения сепаратиста им запрещено.

В украинской делегации в ТКГ подтвердили факт захвата сепаратистами заложников и призвали международное сообщество, в частности, участников нормандского формата, предоставить оценку действий российской стороны.

Реклама

Напомним, накануне ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе. К такому решению представители Организации прибегли из-за соображений безопасности. В течение последних нескольких дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста", организованная оккупантами.

Россия против продления миссии ОБСЕ на Донбассе

В МИД Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

При этом в США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.

viber
ОБСЕ сепаратисты новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца неделиВ Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели Скорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - ЛяшкоСкорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - Ляшко Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и ДонбассаТрагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при БайденеШантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львицаПенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

Последние новости

17:00

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий

16:58

Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах Видео

16:46

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата Видео

16:31

"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

16:24

К чему снится кошка: толкование известных сонников

Реклама
16:18

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает Видео

16:13

Самая вкусная закуска из хурмы: готовить всего 5 минут Видео

16:05

В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

16:02

Эктор Хименес-Браво показал свою моложавую маму

15:34

Отмена перевода часов в Украине: спикер Рады объяснил, когда это может произойти Видео

15:33

Без кишечника, желудка и многих органов: появились жуткие подробности о смерти хирурга из Тернополя Видео

15:16

Дмитрий Гордон в пижамных штанах исполнил хит Боярского: "Скоро дуэт с Моргенштерном" Видео

15:10

Эксперт пояснил, как можно было избежать чрезвычайной ситуации с поставками газа в Украине Видео

15:00

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского проложит дорогу к курортным селам Рыбаковка, Морское и Луговое

14:56

Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами Видео

14:51

Будет ли в Украине еще ковидная вакцина Moderna: ответ Минздрава Видео

14:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

14:31

Копы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку Видео

14:18

"Бил своих маленьких детей и травил копов собаками": в Днепре задержали дебошира

Реклама
14:17

Девятиклассница попала под поезд на Черкасчине: переходила пути в наушниках

13:49

В ВОЗ дали оптимистичный прогноз по выходу мира из пандемии коронавируса

13:08

Введут ли в Украине общенациональный локдаун: в Раде назвали условия Видео

13:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

13:04

Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницу

13:03

Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Видео

12:46

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

12:40

Вступление Украины в НАТО - наихудший сценарий: в Кремле угрожают "активными мерами" Видео

12:30

К чему снится море: толкование известных сонников

12:26

К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом Видео

12:06

"Всем, кто нормально перенес болезнь": Комаровский предупредил украинцев насчет коронавируса

12:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

12:00

"Мрак": Даша Астафьева в черном корсете сверкнула роскошным телом в древних пещерах

11:59

Пила водку прямо в школе: в Днепре учительница младших класов пришла на уроки пьяной и била детей Видео

11:57

Вылет Джамалы и Горуны с "Танців з зірками" вызвал неоднозначную реакцию у украинцев Видео

11:10

COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые

10:58

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Видео

10:48

Налог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платить

10:39

"Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

10:32

"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Видео

Реклама
10:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

10:00

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

09:52

Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

09:45

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

09:42

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:17

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

09:06

"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе Видео

09:05

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

08:37

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять