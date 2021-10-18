Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата

Миссия ОБСЕ страдает от захвата сепаратистов / osce.org

В ОБСЕ заявили, что сепаратисты удерживают наблюдателей миссии на Донбассе и требуют освободить задержанного украинскими военными ополченца. Об этом сказано в отчете Организации, опубликованном в понедельник, 18 октября.

"В 16:03 17 октября СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) были заперты с помощью цепи и навесного замка, а южнее ворот была запаркована машина (с голубыми табличками "ДНР"), блокировавшая выезд. Наблюдатели также видели двух членов вооруженных формирований, стоявших рядом с машиной", - указано в сообщении.

При этом владелец отеля, где проживали наблюдатели, заявил сотрудникам миссии, что все выходы заблокированы членами вооруженных формирований. Он ссылался на "приказы от "мэра Горловки".

Позже двое мужчин в гражданской одежде вошли в отель и заявили наблюдателям, что они могут свободно перемещаться по отелю, однако покидать помещение гостиницы до освобождения сепаратиста им запрещено.

В украинской делегации в ТКГ подтвердили факт захвата сепаратистами заложников и призвали международное сообщество, в частности, участников нормандского формата, предоставить оценку действий российской стороны.

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Напомним, накануне ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе. К такому решению представители Организации прибегли из-за соображений безопасности. В течение последних нескольких дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста", организованная оккупантами.

Россия против продления миссии ОБСЕ на Донбассе

В МИД Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

При этом в США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.