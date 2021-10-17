ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе

ОБСЕ уезжает из Донбасса / УНИАН

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе. К такому решению представители Организации прибегли из-за соображений безопасности.

Как пишет Reuters, в течение последних нескольких дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста", организованная оккупантами.

"Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - сказал главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Однако, по его словам, наблюдатели пока не чувствуют угрозу со стороны "протестующих".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и осудил закрытие миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией. Он назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "сознательным шагом для разрушения минских договоренностей", поскольку четвертый пункт "минска" предусматривает постоянный мониторинг государственной границы.

Россия против продления миссии ОБСЕ на Донбассе

В МИД Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

При этом в США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.