Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

Ракетные испытания в Украине / УНИАН

Член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что оперативно-тактические ракеты в будущем могут долетать до Москвы.

"Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города", - высказал он RT.

Цеков считает, что Арестовичу важна положительная реакция со стороны Киева, поскольку недавно он отрицательно высказался по поводу украинизации в стране. По словам сенатора, сейчас советнику главы ОП нужно "доказать свою лояльность".

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ответила на "размещение войск НАТО в Украине" совместными военными учениями с Беларусью. При этом возможное появление войск Альянса на территории украинского государства будет воспринято в Кремле как "пересечение красных линий".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев самостоятельно будет решать, каким образом укреплять безопасность собственного государства. По его словам, "красные линии" Москвы ограничиваются исключительно территорией РФ.