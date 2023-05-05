Иммунитет клана Путина рушится, Россия теряет контроль над регионами – Подоляк

Происшествия на железных дорогах государства-оккупанта России и критических предприятиях происходят из-за ослабления кремлевской вертикали власти. Москва теряет силовой контроль над регионами, появляются партизанские и военизированные движения, а информационная неприкосновенность клана Путина разрушается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что чрезвычайные происшествия на критически важных предприятиях РФ происходят неспроста. Ситуация связана с некоторыми факторами.
По мнению чиновника, инциденты случаются из-за роста управленческой слабость Кремля и утраты силового контроля Москвой над регионами.
Также, как полагает Подоляк, речь идет о появлении в России агрессивно настроенных и военизированных партизанских групп.
Кроме того, клан Путина теряет свой информационный иммунитет.
"(Происходит, - ред.) разрушение сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Беспилотники ударили по Кремлю
Россия 3 мая обвинила Украину в якобы "попытке ударить по Кремлю и покушении на Путина".
В Москве заявили об атаке, мол, "украинских" беспилотников по кремлевской резиденции главы РФ. Позже в Сети опубликовали кадры удара по крыше одного из зданий в Кремле и вспышку возгорания. Путина на момент атаки в Кремле не было.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на Кремль. По его словам, ситуация может быть сигналом подготовки Москвой масштабного теракта. Либо в России активизировалось местное подпольное движение.
Позже президент Владимир Зеленский уточнил, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Владимира Путина. По его словам, Москва обвиняет в инциденте Киев, потому что терпит поражения на поле боя и провалила план по захвату украинского государства.
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