Иммунитет клана Путина рушится, Россия теряет контроль над регионами – Подоляк

Аварии на критически важных предприятиях в стране-агрессоре России происходят не просто так, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Клан Путина теряет свой информационный иммунитет в России - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Происшествия на железных дорогах государства-оккупанта России и критических предприятиях происходят из-за ослабления кремлевской вертикали власти. Москва теряет силовой контроль над регионами, появляются партизанские и военизированные движения, а информационная неприкосновенность клана Путина разрушается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что чрезвычайные происшествия на критически важных предприятиях РФ происходят неспроста. Ситуация связана с некоторыми факторами.

По мнению чиновника, инциденты случаются из-за роста управленческой слабость Кремля и утраты силового контроля Москвой над регионами.

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Также, как полагает Подоляк, речь идет о появлении в России агрессивно настроенных и военизированных партизанских групп.

Кроме того, клан Путина теряет свой информационный иммунитет.

"(Происходит, - ред.) разрушение сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Беспилотники ударили по Кремлю

Россия 3 мая обвинила Украину в якобы "попытке ударить по Кремлю и покушении на Путина".

В Москве заявили об атаке, мол, "украинских" беспилотников по кремлевской резиденции главы РФ. Позже в Сети опубликовали кадры удара по крыше одного из зданий в Кремле и вспышку возгорания. Путина на момент атаки в Кремле не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на Кремль. По его словам, ситуация может быть сигналом подготовки Москвой масштабного теракта. Либо в России активизировалось местное подпольное движение.

Позже президент Владимир Зеленский уточнил, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Владимира Путина. По его словам, Москва обвиняет в инциденте Киев, потому что терпит поражения на поле боя и провалила план по захвату украинского государства.

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