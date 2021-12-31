Байден раскрыл детали переговоров с Путиным

Джо Байден во время переговоров / twitter.com/Kevinliptakcnn

Накануне, 30 декабря, состоялся очередной телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины, пишет Reuters.

В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе.

По его словам, во время телефонного разговора с Путиным, он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

Как известно, телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 30 декабря.

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Теперь мир ожидает 2 января. В этот день глава Белого дома должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе разговора американский лидер заявит о поддержке территориальной целостности Украины и обсудит с украинским гарантом ситуацию с войсками РФ у границы, а также подготовку к январским переговорам Вашингтона и Москвы по безопасности. Об этом заявили в Белом доме.

Переговоры Байдена и Путина

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся 30 декабря. В ходе диалога, который был инициирован Путиным, стороны обсудили "гарантии безопасности" российскому государству и Украину.

В Белом доме сказали, что Байден предупредил Путина о решительных действиях западного мира в случае военного вторжения России в Украину.

В Кремле заявили, что переговоры Байдена и Путина прошли на серьезном уровне. Российский президент сказал хозяину Белого дома, что Россия намерена добиваться конкретных результативных действий в ситуации с "гарантиями безопасности" и будет "защищать" свои интересы.

Путин заявил Байдену, что если США запустят новые санкции в адрес России в ответ на военную операцию против Украины, то это приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона.

Лидеры США и РФ договорились продолжить переговоры уже после Нового года.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Байден заверил Путина в отсутствиях у Вашингтона намерений размещать вооружения на территории Украины.

Также Ушаков добавил, что США подчеркнули неприемлемость движений российских войск у границ Украины и несколько раз акцентировал внимание на недопустимости начала ядерной войны.

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