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Беларусь – враг №2 Украины после России, а Канада и Литва главные союзники – опрос

10 декабря 2021, 14:10
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Около 72% респондентов рассматривают Россию в качестве врага Украины.

Александр Лукашенко
Лукашенко резко высказывается об Украине и уже признал оккупированный Крым "российской" территорией / Reuters

Примерно 48% украинцев полагают, что Беларусь является враждебным государством по отношению к Украине. За последний год число таких респондентов выросло более чем в 2 раза. Россию считают вражеской страной уже 72%. При этом Канада, Литва, Польша и Великобритания оказались среди главных союзников Украины.

Об этом говорится в опубликованном группой Рейтинг социологическом исследовании, который был проведен в период с 6 по 8 декабря. Опрос провели при помощи выборки мобильных номеров во всех регионах Украины, кроме захваченных Крыма и Донбасса.Читайте такжеЛукашенко фактически объявил войну Украине

Согласно результатам опроса, 48% украинцев считают, что Беларусь – враждебное для Украины государство. РФ враждебной страной назвали 72% респондентов.

"Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной по отношению к Украине, при этом за последние год количество таких респондентов возросло более чем вдвое (с 22 до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной", - отмечают в социологической службе.

Как выяснили социологи, самыми крупными союзниками Украины являются Канада, Литва, Польша, Великобритания, США и Турция.

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Меньшее количество опрошенных назвали союзниками Францию, ФРГ и Китай. Что интересно, украинцы считают политику Пекина нейтральной.

Кроме того, указывается, что за текущий год украинцы к лучшему изменили свое отношение к Турции и Великобритании, однако стали хуже относиться к Беларуси.

Подчеркивается, что в исследовании приняли участие 2 500 жителей Украина в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился только на подконтрольных Киеву территориях.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Отношения России и Беларуси

Украинско-белорусские отношения серьезно испортились в августе 2020 года, когда Минск выдал России задержанных в Беларуси и воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Вагнера, и применения белорусскими силовиками чрезмерно жестких мер в отношении протестующих, обвинявших режим Лукашенко в фальсификации прошлогодних президентских выборов.

Белорусско-украинские отношения серьезно испортились после событий, связанных с выдачей Минском России задержанных на территории Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, которые участвовали в войне на Донбассе

Непризнанный Украиной и Западом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после этих событий неоднократно допускал резкие заявления в адрес президента Владимира Зеленского и украинского государства.

В конце ноября Александр Лукашенко сказал, что в случае обострения российско-украинского конфликта на Донбассе или инцидентов на границе России и Украины, военные Беларуси поддержат Москву. По его словам, именно поэтому Киев укрепляет свои северные границы.

Кроме того, Лукашенко признал захваченный Крым "российским" и намерен посетить полуостров. Политик подчеркнул, что его приезд будет означать официальное признание Беларусью Крымского полуострова территорией РФ.

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