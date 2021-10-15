Битва с Россией и военный сценарий по Донбассу: политолог назвал план действий для Украины

Украине в условиях агрессивного поведения России нужен и силовой сценарий по Донбассу – эксперт / УНИАН

У Украины должен быть и военный сценарий освобождение оккупированного Донбасса. Нельзя рассчитывать только на дипломатию в условиях агрессивной риторики России. В разработке силового плана должны принять участие представители нескольких экспертных сообществ. Нормандский формат и минский процесс не обеспечивают нужных результатов, однако отказываться от таких переговорных площадок не следует. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что у Киева должен быть и силовой сценарий по урегулированию военного конфликта на Донбассе. В условиях жесткой риторики Кремля нужно рассчитывать не только на дипломатию. При этом подобный план должен разрабатываться при участии военных экспертов, общественности и Верховной Рады.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Логично то, что пишет Аваков (экс-глава МВД), что нужен военный сценарий. Рассчитывать только на дипломатический путь прекращения войны в рамках Минских соглашений, учитывая агрессивную риторику России и агрессивный тон, который был продемонстрирован в статье Медведева, — это иллюзия. Кстати, очень правильно сказано, что не только генералы должны согласовывать этот план. Должны быть привлечены военные эксперты, общественность, Верховная Рада Украины, комитет по нацбезопасности и обороны", - объяснил Карасев.

Кроме того, по его словам, несмотря на то, что нормандский формат и минский процесс не приводят к нужным результатам, от таких переговоров отказываться не нужно. Следует очертить какую-либо новую переговорную картину, либо же продолжать переговоры в сложившихся на данный момент форматах.

"Что касается Нормандского формата, то рамка остается. Но никто не верит, что та картина, которая была в этой рамке, сработает. Нужно рисовать какую-то новую картину или хотя бы пока что держать эту рамку. Нормандский формат, лучшего нет. Минский процесс тоже остается. Но результата там не будет, и встречи не будет", - подчеркнул Вадим Карасев.

Война России и Украины

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее подверг критике курс государственной политики по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем. По его словам, у армии должен быть сценарий силового освобождения захваченных территорий.

Украинский политик, бывший глава СБУ Игорь Смешко считает, что Россия проводит информационную подготовку своих граждан к тому, что вопрос Украины может быть решен военным путем. Как полагает Смешко, именно такой вывод можно сделать из резонансной статьи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.