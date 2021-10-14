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Статья Медведева и военная операция России: бывший глава СБУ раскрыл сценарий Москвы против Украины

14 октября 2021, 05:30
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Запад устал от решения проблем Украины, в Брюсселе уже признают бессилие политики ЕС в борьбе с украинской коррупцией, считает Игорь Смешко.

Флаги, Россия, Украина
Россиян готовят к новой военной операции против Украины – политик / УНИАН

Статья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине является информационной подготовкой россиян к тому, что украинский вопрос может быть решен военным путем. Россия ждет, пока Запад окончательно разочаруется в политике Киева, чтобы реализовать сценарий военной операции. Об этом заявил бывший председатель СБУ Игорь Смешко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что статья Медведева выглядит "очень угрожающе", и адресована она, прежде всего, россиянам, которых готовят к возможной новой военной операции против украинского государства. Кремль по-прежнему придерживается позиции, согласно которой Украины, дескать, не должно существовать как государства.Читайте такжеСтатья Медведева: какого "вменяемого" руководства Украины готов терпеливо ждать Кремль

"…Как правило, с военной точки зрения, это подготовка населения этой страны к возможному военному решению украинского вопроса. Тезис Кремля не изменился. Украина (по мнению Кремля) - это недогосударство, о чем сказал Путин еще на Бухарестском саммите и повторил потом в Мюнхене", - считает Смешко.

По мнению политика, Запад уже устал от Украины. В Евросоюзе декларируют провал своей политики в отношении Киева в сфере борьбы с коррупцией. Россия, в свою очередь ждет окончательной усталости Запада от украинского государства и дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, чтобы реализовать силовой сценарий.

"…Наш главный оппонент, стратегический враг нашей государственности Украины, который только и ждет, когда Запад окончательно устанет, а дестабилизация ситуации в Украине будет такая, что позволит окончательно решить украинский вопрос военным путем", - подчеркнул Игорь Смешко.

Статья Медведева об Украине

Зампредседателя российского Совбеза, третий президент РФ Дмитрий Медведев написал статью, в которой жестко раскритиковал Украину и Владимира Зеленского. В материале были использованы штампы российской пропаганды. Медведев подчеркнул, что Москва не собирается ни о чем договариваться с Киевом.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "крайне странным" и "неуместным" текст статьи Медведева и подчеркнул, что бывшего главу российского государства не приглашали на переговоры Зеленского и Путина.

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