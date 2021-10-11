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Медведев "очнулся": написал пасквиль об Украине, Зеленском и бандеровцах

11 октября 2021, 08:01
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Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "вывернутым наизнанку человеком".

Путин, Медведев, дождь, зонт
Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Reuters

Бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого отправили в почетную ссылку на пост заместителя председателя Совбеза РФ, написал украинофобскую статью, в которой перечислил заезженные кремлевские штампы об Украине.

В материале, опубликованном изданием Коммерсант, Медведев назвал украинские власти полностью зависящими от США и ЕС - "от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами". Зампред Совбеза считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением.

"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе - потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - заявил заместитель председателя СБ РФ.

При этом он называет руководителей Украины "слабыми людьми", которые стремятся только "набить свои карманы, <...> на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре". Зампред Совбеза РФ также считает, что "когда речь идет о получении прибыли - ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами - хоть и враг, но его деньги важнее вражды".

"С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - подытожил Медведев.

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О президенте Украины Владимире Зеленском Медведев пишет, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. По мнению Медведева, это вызывает сомнения в его договороспособности.

"Нынешний президент этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути - отказался от своей идентичности", - считает он.

Читайте такжеЗеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествиемМедведев называет Зеленского "вывернутым наизнанку человеком", которому "явно противно потакать этим настроениям, а "вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости".

"Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - пишет он.

Не обошел Медведев еще один заезженный российский штамп о якобы господстве бандеровцев в Украине: "Всем известен скорбный календарь бандеровцев и полицаев того периода: лето 1941 года, когда после взятия частями немецкой армии города Львова в двух самых крупных еврейских погромах погибло около 6 тыс. человек. Это уничтожение русских, украинцев, евреев, поляков в Яновой Долине, Подкамне. Это Белая Церковь, Бабий Яр и Волынская резня".

Кроме того, заявляет Медведев, вести переговоры с нынешними властями Украины бессмысленно, поскольку к ним нет доверия: "А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны".

В заключение он призывает дожидаться появления в Украине "вменяемого руководства", нацеленного "не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны", "а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".


Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.

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