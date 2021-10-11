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В Офисе президента оценили "оскорбительную" статью  об Украине "слабака" Медведева

11 октября 2021, 16:12

Подоляк назвал "крайне странным, неуместным, неактуальным" текст, автором которого заявлен Дмитрий Медведев.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в отношениях с Россией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина, а появлению статьи его соратника Дмитрия Медведва с "шантажистской позицией" видит два возможных объяснения.

В комментарии Украинской правде Подоляк назвал "крайне странным, неуместным, неактуальным" текст, автором которого заявлен Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "выпавший из актуальной политической повестки" дня Медведев "не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России" и что к бывшему президенту РФ с иронией относятся даже в российских СМИ.

Подоляк озвучил несколько версией мотивов появления данного текста.

"Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он ещё чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности.

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Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию", - отметил Подоляк.

По его словам, если правдива вторая версия, то "это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".

Подоляк подчеркнул, что "текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов".

"В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась.

С украинской стороны необходимые шаги сделаны. Если же в России хотят обсудить, в том числе и идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из следующего.

Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", - резюмировал Подоляк.

Читайте такжеУ Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в УкраинуНапомним, бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого отправили в почетную ссылку на пост заместителя председателя Совбеза РФ, написал украинофобскую статью, в которой перечислил заезженные кремлевские штампы об Украине.

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Дмитрий Медведев Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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