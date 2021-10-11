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"Будущего не переживет": Арестович разнес статью Медведева об Украине и посоветовал ему терапию

11 октября 2021, 15:03

Месседжи чиновника он окрестил "балалайкой", и охарактеризовал их как "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты".

Арестович
Арестович разнес статью Медведева об Украине и посоветовал ему терапию / УНИАН

Спикер трехсторонней контактной группы, советник по стратегическим коммуникациям при Офисе президента Алексей Арестович раскритиковал статью зампредседателя Совбеза, бывшего президента и экс-премьера РФ Дмитрия Медведева.

"О нем два-три года уже ничего не слышно. Вдруг он просыпается, и пишет псевдоисторичесую статью, которая в себе содержит ряд исторических противоречий, искажений. О чем это, к чему это? То ли к визиту Нуланд в Москву, то ли кто-то из окружения Путина решил выставить его посмешищем и посмеяться, но так медийная политика не ведется. Нельзя три года не быть на экранах телевизоров и в медиа, а потом выскочить, и появиться с оценками космического масштаба. Это очень неграмотная политика", – заявил Арестович в комментарии корреспонденту Vesti.ua.

Также Арестович разнес статью Медведева в своем Facebook.

Месседжи чиновника он окрестил "балалайкой", и охарактеризовал их как "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты".

"Балалайка все та же - "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты". На традиционный русский вопрос "Что делать?" Дмитрий Анатольевич отвечает "…а ничего. Будем терпеть". Сразу становится понятным - кто виноват. Данный вывод не оставляет нам вариантов: выбрыки московского го-сударственного ума следует рассматривать не исторически, но психоаналитически", - пишет Арестович в соцсети.

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Советник ОП обвинил Медведева в бездействии, указал на особенности логики Москвы, которую "следует рассматривать не исторически, но психоаналитически", обратил внимание на существование московского государства как "ДНР" Золотой Орды и как следствие – его подчиненное положение перед Китаем и "ханским сапогом".

"Это даже не внешнее управление - это урождённый гибрид. Впитанное с исторического детства ощущение ханского сапога на шее и китайского привкуса во рту, роковым образом сказалось на всей натуре потерпевших, и теперь призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских го-сударей и, кажется, в любой момент может выбраться из шкафа", - отметил Арестович.

По его словам, однажды ситуация изменится.

"Однажды Вооруженные Силы Украины вместе с партнёрами по НАТО обязательно восполнят эту эээ…незаполненность, и в темных глубинах вашего бессознательного обязательно воцарится гармония", - сказал он.

"Будучи объектом без прошлого, оно вечно смотрит в него, а там - куда не глянь - высится Русь-Украина. Попытка символически овладеть Матерью, Дмитрию Анатольевичу, в очередной раз не удалась, снова соскользнули-с, маловаты-с. В качестве терапии, рекомендую посмотреть в будущее. Дмитрий Анатольевич, с Вашей и Божьей помощью, го-сударство Московское, будущего не переживет, головы скрутятся", - резюмировал Арестович.

Напомним, бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого отправили в почетную ссылку на пост заместителя председателя Совбеза РФ, написал украинофобскую статью, в которой перечислил заезженные кремлевские штампы об Украине.

viber
Дмитрий Медведев Алексей Арестович новости Украины
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