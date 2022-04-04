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Британская разведка назвала ключевую цель РФ в Украине

4 апреля 2022, 02:28

Этот город обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Мариуполь, война
Мариуполь / Reuters

Британская разведка заявила, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, так как сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - сообщает британская разведка.

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Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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