Данилов раскрыл планы Путина по Украине

Алексей Данилов раскрыл планы Путина / inform.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин хочет разделить Украину на несколько частей и таким образом прекратив ее существование.

По словам Данилова в интервью Настоящему времени, большого скопления войск РФ на границе двух стран не наблюдается, но есть перемещения, хотя это не критично.

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны", - заявил Данилов.

Также он считает, что если бы их там не было войск РФ, то вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт.

"Для того, чтобы после аннексии Крыма эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, на завтрашнем заседании СНБО будут рассматриваться вопросы безопасности, ситуацию в энергетикеэпидемиологическую ситуацию в стране.

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