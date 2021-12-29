Заседание СНБО в канун Нового года: стала известна повестка дня

Заседание запланировано на 15:00.
Как известно, на завтра, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский запланировал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Теперь источники РБК-Украина сообщили изданию о повестке дня.
В частности, члены заседания будут рассматривать вопросы безопасности, ситуацию в энергетикеэпидемиологическую ситуацию в стране.
Также стало известно, что заседание запланировано на 15:00.
О том, будет ли СНБО вводить новые санкции, не сообщается.
Напомним, заседание Совета национальной безопасности и обороны, запланированное на среду, 29 декабря, отменено.
Его перенесли на четверг, 30 декабря. В аппарате ведомства объяснили это расширением повестки дня.
Также ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В список попали 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
Читайте также:
- В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с Россией
- Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФ
- Решение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения Украине
- Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа дата
- В СНБО заявили о возможном нападении РФ с Азовского моря