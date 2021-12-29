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Заседание СНБО в канун Нового года: стала известна повестка дня

29 декабря 2021, 17:05
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Заседание запланировано на 15:00.

снбо
СНБО засядет в 15:00 / president.gov.ua

Как известно, на завтра, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский запланировал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Теперь источники РБК-Украина сообщили изданию о повестке дня.

В частности, члены заседания будут рассматривать вопросы безопасности, ситуацию в энергетикеэпидемиологическую ситуацию в стране.

Также стало известно, что заседание запланировано на 15:00.

О том, будет ли СНБО вводить новые санкции, не сообщается.

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Напомним, заседание Совета национальной безопасности и обороны, запланированное на среду, 29 декабря, отменено.

Его перенесли на четверг, 30 декабря. В аппарате ведомства объяснили это расширением повестки дня.

Также ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В список попали 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

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