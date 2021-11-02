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Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ: кто в списке

2 ноября 2021, 12:23
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Ограничения касаются лиц, которые принимали участие в выборах на территории оккупированного Крыма.

Путин, Зеленский
Украина ввела санкции против российских лиц / УНИАН, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций.

Соответствующие указы - №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября появились на сайте ОП.

"Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - сказано в сообщении.

Исполнение данных решений будет контролировать секретарь Совбеза Алексей Данилов.

В списках числится 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

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В частности:

Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым",

Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым",

Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя,

Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя,

Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю,

Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

А также СИЗО №1 Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю, шесть юридических лиц, зарегистрированных в Крыму, России и Беларуси.

Бизнесмены,причастные к выведению на украинский рынок сети супермаркетов MERE: Александр Щеглов, Андрей, Сергей и Иван Шнайдеры, Андрей Вейкулайнен

Также в санкционных списках указаны 120 человек, причастных к проведению российских выборов в оккупированном Крыму, и "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") и экс-"глава ЦИК" так называемой "ДНР" Роман Лягин.

Напомним, 15 октября СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в подготовке выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Что предусматривают санкции

Ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

Всем этим лицам запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

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Владимир Зеленский аннексия Крыма санкции против России новости Украины
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