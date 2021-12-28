Заседание СНБО перенесли: когда состоится

Причиной стало увеличение вопросов повестки дня
Заседание Совета национальной безопасности и обороны, запланированное на среду, 29 декабря, отменено.
Его перенесли на четверг, 30 декабря. В аппарате ведомства объяснили это расширением повестки дня.
"В связи с тем, что президент Украины увеличил количество вопросов повестки дня, заседание СНБО Украины переносится на четверг 30 декабря 2021 г.", - пишет УП.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду 29 декабря.
Также ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В список попали 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
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