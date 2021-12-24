Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа дата

Владимир Зеленский / УНИАН

В среду, 29 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Заседание состоится по инициативе президента Владимира Зеленского, говорится в сообщении аппарата СНБО.

Отмечается, что новое заседание СНБО глава государства инициировал после доклада секретаря Совбеза Алексея Данилова.

"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова ... глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - сообщили в аппарате СНБО.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В списках числится 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

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Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в подготовке выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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