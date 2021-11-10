СНБО утвердил новые санкции против россиян

СНБО / @APUkraine

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. В частности, против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.

"Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации", - отметил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США.

Секретарь СНБО добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

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Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

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