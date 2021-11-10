СНБО утвердил новые санкции против россиян

На заседании было принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. В частности, против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.
"Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации", - отметил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кроме того, принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США.
Секретарь СНБО добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.
Читайте такжеСНБО ввел санкции против украинцев из списка Минфина США - Данилов
Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.
Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
Читайте также:
- СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний
- Украина ударила санкциями по организаторам выборов в Госдуму в Крыму и ОРДЛО - решение СНБО
- В оккупированном Крыму дерзко отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму