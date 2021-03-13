УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения

13 марта 2021, 08:38
Прослушать новость
Остановить

Данилов поведал, что после решения СНБО к нему поступили звонки от депутатов, которые заявили, что их на момент голосования в сессионном зале вообще не было.

Данилов
Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить депутатов, которые поддержали "Харьковские договоренности" в 2010 году. Благодаря этим договоренностям пребывание российского Черноморского флота в Крыму продолжили до 2042 года. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня, и виновные должны быть наказаны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если у кого-то после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета в банках или другие вещи, мы просто спросим, откуда они взялись в это время", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, СНБО просит СБУ провести расследование и разобраться, каким образом проходило голосование 27 апреля 2010 года, не было ли нарушений прав депутатов во время голосования и других нарушений.

В то же время Данилов поведал, что после решения СНБО к нему поступили звонки от депутатов, которые заявили, что их на момент голосования в сессионном зале вообще не было. А присутствующие в зале депутаты воспользовались их карточками и проголосовали за "Харьковские договоренности".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате этого "позорного решения", России удалось увеличить количество военных на территории Крыма. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня, и виновные должны быть наказаны.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:

СНБО новости Украины Алексей Данилов Харьковские соглашения
Сейчас вы просматриваете новость «Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 мартаГордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 марта Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном ДонбассЗеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по КрымуУ Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Арестович сделал заявление о сценариях по ДонбассуАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для ЗеленскогоПоклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского

Последние новости

09:17
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
08:44
Почему США не будут драться за Украину мнение
08:40
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
08:38
Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения Видео
08:29
Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине Видео
Реклама
08:13
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек Видео
07:45
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
07:28
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 Видео
06:56
Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей мнение
06:30
С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины
06:01
Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине Видео
05:40
Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу Видео
05:04
Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу Видео
04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса Видео
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
Реклама
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
Реклама
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять