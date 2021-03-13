Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить депутатов, которые поддержали "Харьковские договоренности" в 2010 году. Благодаря этим договоренностям пребывание российского Черноморского флота в Крыму продолжили до 2042 года. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня, и виновные должны быть наказаны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если у кого-то после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета в банках или другие вещи, мы просто спросим, откуда они взялись в это время", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, СНБО просит СБУ провести расследование и разобраться, каким образом проходило голосование 27 апреля 2010 года, не было ли нарушений прав депутатов во время голосования и других нарушений.

В то же время Данилов поведал, что после решения СНБО к нему поступили звонки от депутатов, которые заявили, что их на момент голосования в сессионном зале вообще не было. А присутствующие в зале депутаты воспользовались их карточками и проголосовали за "Харьковские договоренности".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате этого "позорного решения", России удалось увеличить количество военных на территории Крыма. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня, и виновные должны быть наказаны.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

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