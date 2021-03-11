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СБУ проверит на госизмену 236 депутатов, голосовавших по Крыму в 2010 году

11 марта 2021, 17:15

Харьковские соглашения были ратифицированы 27 апреля 2010 года.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины изучить ситуацию с голосованием Верховной Радой Украины VI созыва ратификации Харьковских соглашений. Одобривших документ 236 депутатов могут обвинить в государственной измене в том случае, если признаки таких действий установит спецслужба, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 11 марта, в ходе своего брифинга.

По его словам, в 2008 году правительство должно было подготовить документ, предполагающий выход Черноморского флота РФ из Крыма, однако проект так и не был реализован. Такие действия стали серьезным ударом по национальной безопасности государства.

"В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", - сказал Данилов.

Следовательно, в 2010 году появились Харьковские соглашений, которые Рада ратифицировала 27 апреля 2010 года. Против 236 депутатов, проголосовавших за такое решение, могут обвинить в государственной измене. Обстоятельства голосования изучит СБУ.

"Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (дела) по госизмене в отношении этих лиц", - подчеркнул Алексей Данилов.

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СНБО Верховная Рада черноморский флот РФ новости Украины новости Крыма Алексей Данилов
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