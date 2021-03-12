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В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ

12 марта 2021, 19:22
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СБУ проверит основания подписания соглашения Украины и России по Черноморскому флоту РФ в Крыму и изучит вопросы одобрения договора Верховной Радой.

СБУ
СБУ открыла уголовное производство против государственных служащих, которые причастны к Харьковским соглашениям / Фото: УНИАН

Главное следственное управление Службы безопасности Украины запустило досудебное расследование обстоятельств подписания и ратификации Харьковских соглашений, на базе которых был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории в Крыму. Расследование проводится по факту совершения государственной измены, сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе указали, что следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыли против государственных служащих.

Кроме того, следствие изучает обстоятельства подписания Харьковских соглашений 21 апреля 2010 года, а также вопрос соблюдения всех законных процедур во время ратификации договора Верховной Радой.

Справка

Харьковские соглашения

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это договоренности между Киевом и Москвой, подписанные президентом РФ Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем 21 апреля 2010 года.

Соглашение предусматривало продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. По договору Киев номинально получал скидку в размере 100 долларов на газ. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет в автоматическом порядке, в том случае, если одна из сторон не позднее, чем за 1 год не предупредит о прекращении действия договора.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

Верховная Рада ратифицировала Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Одобрили документ 236 народных депутатов. Голосование стало одним из самых скандальных в истории украинского парламентаризма.

Харьковские соглашения на современном этапе

СБУ Верховная Рада новости Украины новости Крыма Харьковские соглашения
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