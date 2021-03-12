В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ

СБУ проверит основания подписания соглашения Украины и России по Черноморскому флоту РФ в Крыму и изучит вопросы одобрения договора Верховной Радой.
Главное следственное управление Службы безопасности Украины запустило досудебное расследование обстоятельств подписания и ратификации Харьковских соглашений, на базе которых был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории в Крыму. Расследование проводится по факту совершения государственной измены, сообщили в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе указали, что следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыли против государственных служащих.
Кроме того, следствие изучает обстоятельства подписания Харьковских соглашений 21 апреля 2010 года, а также вопрос соблюдения всех законных процедур во время ратификации договора Верховной Радой.
Справка
Харьковские соглашения
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это договоренности между Киевом и Москвой, подписанные президентом РФ Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем 21 апреля 2010 года.
Соглашение предусматривало продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. По договору Киев номинально получал скидку в размере 100 долларов на газ. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет в автоматическом порядке, в том случае, если одна из сторон не позднее, чем за 1 год не предупредит о прекращении действия договора.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами
Верховная Рада ратифицировала Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Одобрили документ 236 народных депутатов. Голосование стало одним из самых скандальных в истории украинского парламентаризма.
Харьковские соглашения на современном этапе
- В 2014 году Москва вышла из Харьковских соглашений в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией.
- В Государственном бюро расследований отметили, что Харьковские соглашения фактически не давали скидки Украине на газ, так как Россия дважды искусственно завышала цену на топливо для Киева: в конце 2008 года цена на газ составляла 179,5 долларов за тысячу кубометров, а в конце 2010 года – 352,33 доллара.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 марта заявил, что ведомство поручило СБУ изучить возможные факты государственной измены во время подписания и ратификации Харьковских соглашений. Одобривших документ 236 парламентариев могут обвинить в государственной измене.