Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина

Кравчук может разочароваться в переговорах по Донбассу - представитель ТКГ / Главред

Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук и новый участник переговорного процесса от Украины Витольд Фокин в скором времени поймут, что договориться с Россией по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе практически невозможно.

Об этом заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Украина 24.

По его словам, Кравчук и Фокин настроены на конструктивные переговоры, однако уже в ближайшем будущем никаких иллюзий по поводу данного процесса у них не будет.

"Когда они столкнутся с тем, что игра в одни ворота, я думаю, изменится их отношение и к войне, и к агрессору, и к самим переговорам. Поэтому нужно немного времени", - считает он.Читайте такжеКремлю не нужны переговоры по Донбассу: в России рассказали о главной цели Москвы в Украине

Также он добавил, что принятие ключевых политических решений происходит на более высоком уровне. Примером тому может послужить заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который уже на следующей день опровергал заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака.

"Если Козака Песков опроверг на следующий день, то и Зеленский при желании сможет дезавуировать какие-то заявления Кравчука. Еще нет пожара, который мы все уже пытаемся гасить", - подчеркнул Гармаш.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что в процессе переговоров стороны должны идти на уступки, а Киев готов к компромиссам.