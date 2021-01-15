Политолог объяснил, почему досрочные выборы Рады неизбежны

Партия Слуга народа потеряла монополию на власть / Фото Reuters

Досрочные выборы Верховной Рады Украины неизбежны, поскольку легитимность партии власти после местных выборов оказалась на нуле.

Такое мнение высказал сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко в комментарии Главреду.

По его словам, "слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть".

"Падение легитимности в условиях кризиса будет заставлять искать компенсаторы, чтобы система была более-менее стабильной и управляемой. Наши стейкхолдеры в лице олигархов и агробаронов, реально контролирующих политическую систему, могут разыграть досрочные парламентские выборы, им выгодно раскачивание ситуации", - отметил Романенко.

По его прогнозу, парламентские выборы скорее всего пройдут во второй половине 2021 года, если нынешней зимой не произойдет ничего экстраординарного.

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Напомним: