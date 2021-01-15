Политолог объяснил, почему досрочные выборы Рады неизбежны

Парламентские выборы, скорее всего, пройдут во второй половине 2021 года.
Досрочные выборы Верховной Рады Украины неизбежны, поскольку легитимность партии власти после местных выборов оказалась на нуле.
Такое мнение высказал сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко в комментарии Главреду.
По его словам, "слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть".
"Падение легитимности в условиях кризиса будет заставлять искать компенсаторы, чтобы система была более-менее стабильной и управляемой. Наши стейкхолдеры в лице олигархов и агробаронов, реально контролирующих политическую систему, могут разыграть досрочные парламентские выборы, им выгодно раскачивание ситуации", - отметил Романенко.
По его прогнозу, парламентские выборы скорее всего пройдут во второй половине 2021 года, если нынешней зимой не произойдет ничего экстраординарного.
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Напомним:
- Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев оценил шансы того, что в 2021 году в Украине пройдут досрочные парламентские или президентские выборы.
- В КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно последнему опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.