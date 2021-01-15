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Политолог объяснил, почему досрочные выборы Рады неизбежны

15 января 2021, 00:44
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Парламентские выборы, скорее всего, пройдут во второй половине 2021 года.

Верховная Рада
Партия Слуга народа потеряла монополию на власть / Фото Reuters

Досрочные выборы Верховной Рады Украины неизбежны, поскольку легитимность партии власти после местных выборов оказалась на нуле.

Такое мнение высказал сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко в комментарии Главреду.

По его словам, "слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть".

"Падение легитимности в условиях кризиса будет заставлять искать компенсаторы, чтобы система была более-менее стабильной и управляемой. Наши стейкхолдеры в лице олигархов и агробаронов, реально контролирующих политическую систему, могут разыграть досрочные парламентские выборы, им выгодно раскачивание ситуации", - отметил Романенко.

По его прогнозу, парламентские выборы скорее всего пройдут во второй половине 2021 года, если нынешней зимой не произойдет ничего экстраординарного.

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Напомним:

  • Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев оценил шансы того, что в 2021 году в Украине пройдут досрочные парламентские или президентские выборы.
  • В КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно последнему опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.

Верховная Рада досрочные выборы Юрий Романенко досрочные парламентские выборы новости Украины
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