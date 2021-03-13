Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму

Украина до сих пор не вышла из Харьковских соглашений, напомнил Александр Марусяк.
Народных депутатов Верховной Рады VI созыва невозможно привлечь к ответственности за голосование по ратификации Харьковских соглашений. Однако в статье 111 УКУ Государственная измена указано, что одним из преступных действия является предоставление помощи иностранной организации или государству в осуществлении подрывной деятельности против Украины. И если депутаты любым способом оказали поддержку РФ, то в таком случае может появиться состав преступления, сказал эксперт украинского Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк изданию Радио Свобода.
По его словам, нет возможности привлечь парламентариев к ответственности за голосование в парламенте. Статья по государственной измене предполагает три действия: переход на вражескую сторону во время военных действий, шпионаж, предоставления помощи иностранным государствам или организациям в подрывной деятельности, направленной против Украины.
"Следовательно, если народные депутаты любым способом оказали России такую помощь, то тут есть состав преступления. В том случае, если Служба безопасности Украины найдет свидетельства подобных действий, то сможет привлечь их к ответственности", - сказал эксперт.
Также он добавил, что в 2010 году статья о государственной измене предполагала срок давности в 15 лет, однако сегодня такой нормы нет. Поэтому статья 111 может быть применена.Читайте такжеБывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
"На сегодня статья о государственной измене не имеет срока давности, а в 2010 году для такого состава преступления предусматривался срок давности в 15 лет. То есть время еще не ушло, а формально Украина до сих пор не денонсировала Харьковские соглашения", - подчеркнул Александр Марусяк.
Справка
"Харьковские соглашения" – это двухсторонний договор между Россией и Украиной, в котором зафиксированы пункты о дальнейшем пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины в Крыму. Договор был подписан 21 апреля 2010 года украинским президентом Виктором Януковичем и главой РФ Дмитрием Медведевым.
Договор предусматривал пролонгацию пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года с 28 мая 2017 года. Согласно договоренностям, Киев получал от Москвы скидку на газ в размере 100 долларов.
Парламент Украины ратифицировал Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Процесс ознаменовался скандалом и дракой между представителями власти и оппозиции. В итоге документ был проголосован 236 парламентариями.
Харьковские соглашения на современном этапе
- Москва в 2014 году приняла решение в одностороннем порядке выйти из Харьковских соглашений из-за аннексии Крыма Российской Федерацией.
- В ГБР Украины заявляли, что Харьковские соглашения не предоставляли Киеву скидку на газ, так как Москва искусственно завышала стоимость топлива для Киева. По данным правоохранителей, в конце 2008 года стоимость газа составляла 179,5 долларов за тысячу кубометром топлива, а в конце 2010 года цена на газ составила 353,33 доллара за 1 тыс. куб. м газа.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявил, что СБУ было поручено провести проверку относительно возможного наличия фактов государственной измены в действиях 236 депутатов Рады VI созыва, проголосовавших за ратификацию соглашения.
- 12 марта в СБУ заявили о начале досудебного расследования. Спецслужба проверяет обстоятельства подписания Харьковских соглашений и их одобрения Верховной Радой. Открыто уголовное производство против государственных служащих, причастных к работе над договором.