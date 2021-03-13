Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму

Депутатов ВР могут привлечь к ответственности за Харьковские соглашения, если СБУ докажет, что они помогали России - эксперт / УНИАН

Народных депутатов Верховной Рады VI созыва невозможно привлечь к ответственности за голосование по ратификации Харьковских соглашений. Однако в статье 111 УКУ Государственная измена указано, что одним из преступных действия является предоставление помощи иностранной организации или государству в осуществлении подрывной деятельности против Украины. И если депутаты любым способом оказали поддержку РФ, то в таком случае может появиться состав преступления, сказал эксперт украинского Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк изданию Радио Свобода.

По его словам, нет возможности привлечь парламентариев к ответственности за голосование в парламенте. Статья по государственной измене предполагает три действия: переход на вражескую сторону во время военных действий, шпионаж, предоставления помощи иностранным государствам или организациям в подрывной деятельности, направленной против Украины.

"Следовательно, если народные депутаты любым способом оказали России такую помощь, то тут есть состав преступления. В том случае, если Служба безопасности Украины найдет свидетельства подобных действий, то сможет привлечь их к ответственности", - сказал эксперт.

Также он добавил, что в 2010 году статья о государственной измене предполагала срок давности в 15 лет, однако сегодня такой нормы нет. Поэтому статья 111 может быть применена.Читайте такжеБывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму

"На сегодня статья о государственной измене не имеет срока давности, а в 2010 году для такого состава преступления предусматривался срок давности в 15 лет. То есть время еще не ушло, а формально Украина до сих пор не денонсировала Харьковские соглашения", - подчеркнул Александр Марусяк.

Справка

"Харьковские соглашения" – это двухсторонний договор между Россией и Украиной, в котором зафиксированы пункты о дальнейшем пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины в Крыму. Договор был подписан 21 апреля 2010 года украинским президентом Виктором Януковичем и главой РФ Дмитрием Медведевым.

Договор предусматривал пролонгацию пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года с 28 мая 2017 года. Согласно договоренностям, Киев получал от Москвы скидку на газ в размере 100 долларов.

Парламент Украины ратифицировал Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Процесс ознаменовался скандалом и дракой между представителями власти и оппозиции. В итоге документ был проголосован 236 парламентариями.

Харьковские соглашения на современном этапе