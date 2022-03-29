"Это антисептик, а не водка": Арахамия вовремя остановил советника Путина на встрече в Стамбуле

Арахамия вовремя остановил советника Путина на встрече в Стамбуле / скриншот

29 марта в Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций по поводу войны в нашем государстве.

Не обошлось и без курьезов. Глава украинской делегации нардеп Давид Арахамия успел потролить главу российской делегации Владимира Мединского.

Помощник Путина перепутал дезинфицирующее средство с водкой. Поэтому Арахамии пришлось объяснять Медынскому, что это антисептик.

На видео видно, как представитель Кремля берет в руку маленькую емкость с прозрачной жидкостью, удивленно глядя на нее. Тогда Арахамия с ухмылкой говорит: "антисептик".

"Водка, подумал", - расстроился Мединский.

Глава переговорной группы и народный депутат Давид Арахамия уже рассказал о результатах переговоров с РФ в Стамбуле.

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