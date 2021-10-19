Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

Глава Пентагона призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия.

Во время брифинга глава Пентагона призвал РФ прекратить конфликт на Донбассе и осудил за события в Крыму.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.

Он уточнил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

Читайте также"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил министр обороны США.

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Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить кибератаки на США и их союзников.

"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой", - сказал Остин.

Как известно, главу Пентагона Ллойда Остина в Украину пригласил президент Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.