Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

Министр обороны США заявил, что поддержка Штатами Украины является непоколебимой.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия.
Во время брифинга глава Пентагона призвал РФ прекратить конфликт на Донбассе и осудил за события в Крыму.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.
Он уточнил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
Читайте также"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность", - заявил министр обороны США.
Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить кибератаки на США и их союзников.
"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой", - сказал Остин.
Как известно, главу Пентагона Ллойда Остина в Украину пригласил президент Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.