Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину

Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом / Фото Reuters

Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев. Ранее он посетил Грузию, а затем отправится в Румынию.

В Киеве у главы Пентагона запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном - "чтобы подтвердить неизменную поддержку территориальной целостности Украины", сообщалось на сайте американского оборонного ведомства.

Остин отметил, что прибыл в Киев, "чтобы выразить приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России".

Как ранее сообщала пресс-служба Минобороны Украины, Остин и Таран обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества между странами. Также будут подняты вопросы по реализации вступления Украины в НАТО и тема безопасности в акватории Черного моря.

Остин и Зеленский обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и сотрудничества в сфере региональной безопасности.

Как известно, главу Пентагона Ллойда Остина в Украину пригласил президент Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.