ГПУ против Порошенко и министра финансов Марченко: в чем подозревают экс-президента и чиновника

Завод Кузня на Рыбальском

ГПУ подозревает екс-президента Порошенко и министра финансов Сергея Марченко в сговоре с целью личного обогащения. Речь о госгарантиях, предоставленных ими заводу "Кузня на Рыбальском" для получения крупного кредита. Претензии к главе минфина накопились у других ведомств и в парламенте.

Согласно документам, полученным изданием Страна, в 2017 году Порошенко вместе с чиновниками из министерства финансов организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму в 528,98 млн гривен. В связи с чем Генпрокуратура открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 190 – "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" и ч. 2 ст. 364 – "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Надо отметить, что к Сергею Марченко, который возглавил министерство финансов в марте 2020 года, накопилось много претензий со стороны народных депутатов и членов правительства. В частности, в правительстве и парламенте считают, что составленный минфином проект Госбюджета на 2021 год провальный.

Министр здравоохранения и министр экологии выступили против разработанного минфином проекта бюджета. Еще более резкую критику проект Госбюджета-2021вызвал у народных депутатов. Этот документ в Верховной Раде назвали "бюджетом смерти".

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко назвал проект "бюджетом эпохи хамства к собственным гражданам". Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что "так грустно было редко".

"Перед правительством стояла сверхсложная задача в условиях коронакризиса разработать финплан на 2021 год. Возможно, именно сложность задачи привела к такому количеству вопросов от всех фракций", - заявил Гетманцев.

Европейская Бизнес Ассоциация также выразила обеспокоенность относительно намерений министерства финансов в условиях кризиса увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Ассоциация выступила с заявлением о том, что от ее компаний-членов участились жалобы о случаях необоснованного блокирования регистрации НДС накладных. В связи с чем Ассоциация призвала министерство финансов вернуть процесс в законное русло.

Очевидно, что министр финансов Сергей Марченко не справляется с профессиональными обязанностями. Ранее первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк не исключил, что по результатам заслушивания Марченко в Верховной Раде будет зарегистрировано постановление о его отставке (Слушания состоялись 9 сентября – Ред.). Если Марченко и далее будет возглавлять одно из стратегических министерств, то вряд ли в ближайшем будущем Украина сможет выйти из социально-экономического кризиса. Тем более, что министра финансов подозревают в коррупционном сговоре, а это плохой сигнал для западных партнеров и кредиторов. Прежде всего, МВФ, на чей транш сейчас ожидает украинское правительство.