Не яро ждут в НАТО: Кулеба назвал недостаток саммита Восточного партнерства в Брюсселе

Украинская сторона не получила точный ответ по поводу вступления в НАТО.
В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет вступить в НАТО. Однако конкретного ответа от представителей Альянса так и не получила, заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", - отметил Кулеба.
Визит Зеленского в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Гарант принимает участие в шестом саммите Восточного партнерства, который стартовал в среду, 15 декабря, и будет работать до 16 декабря.
На саммите присутствуют президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и также лидеры государств Евросоюза и стран Восточного партнерства.
В рамках мероприятия Зеленский проводит встречи с лидерами государств Евросоюза и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Читайте также:
- США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину
- Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФ
- Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с Зеленским
- Зеленский встретится с генсеком НАТО в Брюсселе
- В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораторию
- Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
- Мощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности Запада