Не яро ждут в НАТО: Кулеба назвал недостаток саммита Восточного партнерства в Брюсселе

Дмитрий Кулеба не знает, когда Украина вступит в НАТО / УНИАН

В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет вступить в НАТО. Однако конкретного ответа от представителей Альянса так и не получила, заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", - отметил Кулеба.

Визит Зеленского в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Гарант принимает участие в шестом саммите Восточного партнерства, который стартовал в среду, 15 декабря, и будет работать до 16 декабря.

На саммите присутствуют президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и также лидеры государств Евросоюза и стран Восточного партнерства.

В рамках мероприятия Зеленский проводит встречи с лидерами государств Евросоюза и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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