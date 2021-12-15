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Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германие и Францией

15 декабря 2021, 21:38

Президент Украины высказался касаемо желания нового правительства Германии открыть "окно" диалога с РФ.

Зеленский, Шольц
Зеленский, Шольц и Макрон / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Брюсселе с новым канцлером Германии высказался касаемо желания открыть "окно" диалога с Российской Федерацией.

"Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами", - отметил президент на брифинге.

В первую очередь, новому правительству Германии, как заметил Зеленский, необходимо выяснить что именно происходит "за окном" в России, перед тем, как вступать с ней в диалог.

"Если бы канцлер спросил бы меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с Россией, мы бы сказали, что сначала надо выяснить, что там? Снег, дождь или тебе рады. Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам", - добавил Зеленский.

Северный поток-2 и встреча с Путиным

Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод Северный поток-2, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о Северном потоке-2. Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ", - заявил Зеленский.

По его словам, Северный поток-2 справедливый инструмент, который находиться в руках европейских лидеров.

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"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", - добавил Зеленский.

Нормандская встреча

"Что касается "Нормандии". Работает она или не работает - зависит только от результата. К сожалению, если бы это зависело только от Украины, она работала бы чаще и результативнее", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день нормандский формат существует только в результате упорства Германии и Франции, а также желания России. Президент добавил, что из-за такого положения дел в переговорном процессе Украина работает над параллельными вещами и шагами в этом направлении.

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Переговоры в Нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.

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