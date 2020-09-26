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Кулеба рассказал о рисках для Украины из-за дружбы Лукашенко с Путиным

26 сентября 2020, 08:28

По сути, Беларусь закрылась, сказал глава украинского МИДа.

Кулеба сказал, что из-за сотрудничества Лукашенко с Путиным для Украины начинают зашкаливать риски – Лукашенко новости
Из-за сотрудничества Александра Лукашенко с Владимиром Путиным для Украины начинают зашкаливать риски, сказал Дмитрий Кулеба / Reuters

Из-за того, что президент Беларуси Александр Лукашенко выбрал для сотрудничества Российскую Федерацию во главе с Владимиром Путиным, для Украины риски начинают зашкаливать.

Белорусское государство, по сути, закрылась, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Министр подчеркнул, что Лукашенко сделал свой выбор – выбрал РФ, Путина, а это означает конфронтацию, и это ключевая ситуация

"И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать, и соответственно от этого мы строим свое отношение к нему", – добавил глава МИДа.

  • Напомним, в Беларуси 9 августа после выборов президента начались массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко якобы побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, появилась информация о первой жертве.
  • Ряд стран мира, в частности и Украина, осудили действия силовиков, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.
  • Ряд западных государств, а также Украина не признали выборы в Беларуси 2020.
  • Лукашенко утверждал, что к организации протестов в Беларуси причастны страны Запада. Кроме того, он выдвинул громкое обвинение в сторону Украины – сказал, что государство стало форпостом политических провокаций против Беларуси.
  • Позже Лукашенко встретился в Сочи с Владимиром Путиным. После встречи стало известно, что РФ выделит Беларуси 1,5 млрд долларов.
  • Потом Лукашенко провел тайную инаугурацию. США, ряд стран ЕС и Украина не признали его легитимным президентом. Срок действия президентских полномочий Лукашенко заканчивается 5 ноября.
Александр Лукашенко Владимир Путин Лукашенко новости Дмитрий Кулеба
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