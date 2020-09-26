Кулеба рассказал о рисках для Украины из-за дружбы Лукашенко с Путиным

Из-за сотрудничества Александра Лукашенко с Владимиром Путиным для Украины начинают зашкаливать риски, сказал Дмитрий Кулеба / Reuters

Из-за того, что президент Беларуси Александр Лукашенко выбрал для сотрудничества Российскую Федерацию во главе с Владимиром Путиным, для Украины риски начинают зашкаливать.

Белорусское государство, по сути, закрылась, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Министр подчеркнул, что Лукашенко сделал свой выбор – выбрал РФ, Путина, а это означает конфронтацию, и это ключевая ситуация

"И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать, и соответственно от этого мы строим свое отношение к нему", – добавил глава МИДа.