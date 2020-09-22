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Лукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине

22 сентября 2020, 01:34

Россия усилит свое военное присутствие на территории Беларуси.

Лукашенко
Лукашенко заплатит России за свое правление Беларусью - эксперт / Reuters

Россия будет постепенно реализовывать план по поглощению Беларуси. Оба государства подпишут новые договора, которые приведут к усилению присутствия военных РФ на территории республики. Киев может столкнуться с ситуацией, когда на границе Беларуси с Украиной появятся российские пограничники.

Об этом заявил политический эксперт Максим Хилько в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, наиболее вероятным сценарием в ближайшем будущем является продолжение постепенной глубинной интеграции России и Беларуси. Визирование двусторонних документов приведет к тому, что Москва значительно усилит свое военное присутствие в Беларуси.

"Если речь будет идти даже не о военной базе прямо сейчас, поскольку это очевидно вызовет негативный резонанс, то в любом случае сотрудничество будет усиливаться", - считает эксперт.Читайте такжеПутин торопится поглотить Беларусь

Вследствие совместных договоренностей у России и Беларуси в перспективе может появиться общий таможенный контроль – российские пограничники будут стоять вместе с белорусскими у границ Украины.

"(Ситуация, - ред.) может закончиться российскими пограничниками совместно с белорусскими на украинской границе", - добавил аналитик.

Напоследок он резюмировал, что действующий президент РБ выполнит все вышеуказанные меры в качестве платы за продление своего правления республикой.Читайте такжеАвтор Nexta объяснил, почему Россия не сможет поглотить Беларусь

"Будет продолжать Беларусь выполнять те условия, которые ставит Россия сейчас. Это как плата за продление управления Лукашенко Беларусью", - подчеркнул Максим Хилько.

  • Ранее представитель Донецка в делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в Кремле пока не приняли решения о военном вторжении в Беларусь. Однако если Москва решится на интервенцию, Путин сможет устроить новый торг с Западом.
  • По мнению военного эксперта Игоря Романенко, в результате соглашений с Лукашенко, Путин уже получил юридические права на ввод российских вооруженных сил в Беларусь. Ситуация может привести к тому, что войска РФ могут оказаться на юге РБ неподалеку от границ Украины.
  • Тем временем белорусский оппозиционер Андрей Курейчик предрек Александру Лукашенко судьбу Януковича. Политик считает, что рано или поздно Лукашенко вынужден будет бежать, либо его арестуют.

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