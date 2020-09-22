Лукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине

Лукашенко заплатит России за свое правление Беларусью - эксперт / Reuters

Россия будет постепенно реализовывать план по поглощению Беларуси. Оба государства подпишут новые договора, которые приведут к усилению присутствия военных РФ на территории республики. Киев может столкнуться с ситуацией, когда на границе Беларуси с Украиной появятся российские пограничники.

Об этом заявил политический эксперт Максим Хилько в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, наиболее вероятным сценарием в ближайшем будущем является продолжение постепенной глубинной интеграции России и Беларуси. Визирование двусторонних документов приведет к тому, что Москва значительно усилит свое военное присутствие в Беларуси.

"Если речь будет идти даже не о военной базе прямо сейчас, поскольку это очевидно вызовет негативный резонанс, то в любом случае сотрудничество будет усиливаться", - считает эксперт.Читайте такжеПутин торопится поглотить Беларусь

Вследствие совместных договоренностей у России и Беларуси в перспективе может появиться общий таможенный контроль – российские пограничники будут стоять вместе с белорусскими у границ Украины.

"(Ситуация, - ред.) может закончиться российскими пограничниками совместно с белорусскими на украинской границе", - добавил аналитик.

Напоследок он резюмировал, что действующий президент РБ выполнит все вышеуказанные меры в качестве платы за продление своего правления республикой.Читайте такжеАвтор Nexta объяснил, почему Россия не сможет поглотить Беларусь

"Будет продолжать Беларусь выполнять те условия, которые ставит Россия сейчас. Это как плата за продление управления Лукашенко Беларусью", - подчеркнул Максим Хилько.