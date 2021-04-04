Маркарова раскрыла планы участия США в переговорах по Донбассу

Вопрос участия США в переговорах по Донбассу уже обсуждается - Маркарова / УНИАН

Киев приветствует подключение Штатов к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе и готов к созданию новых форматов. Такие вопросы уже обсуждаются с Вашингтоном на всех уровнях. О договоренностях объявят публично, когда появятся конкретные подробности, сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

В интервью Радио Свобода она заявила, что переговоры по вопросу участия американцев в разрешении вооруженной конфронтации Киева и Москвы на Донбассе уже идут. Однако пока непонятно, какой формат будет предусматривать подключение США к дискуссии.Читайте такжеКравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу

"Украина точно как готова видеть США во всех существующих форматах, так и готова к инициировать новые. Могу сказать, что эти вопросы уже обсуждаются на разных уровнях с Вашингтоном. Конечно, как только будет понятно, какие могут быть форматы для разрешения этого (конфликта, - ред.), это станет публичным. Но работа в этом направлении уже начата", - подчеркнула дипломат.

США и война на Донбассе