Маркарова раскрыла планы участия США в переговорах по Донбассу

Украина готова к созданию новых переговорных форматов с целью урегулирования ситуации на Донбассе, сказала Оксана Маркарова
Киев приветствует подключение Штатов к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе и готов к созданию новых форматов. Такие вопросы уже обсуждаются с Вашингтоном на всех уровнях. О договоренностях объявят публично, когда появятся конкретные подробности, сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
В интервью Радио Свобода она заявила, что переговоры по вопросу участия американцев в разрешении вооруженной конфронтации Киева и Москвы на Донбассе уже идут. Однако пока непонятно, какой формат будет предусматривать подключение США к дискуссии.Читайте такжеКравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу
"Украина точно как готова видеть США во всех существующих форматах, так и готова к инициировать новые. Могу сказать, что эти вопросы уже обсуждаются на разных уровнях с Вашингтоном. Конечно, как только будет понятно, какие могут быть форматы для разрешения этого (конфликта, - ред.), это станет публичным. Но работа в этом направлении уже начата", - подчеркнула дипломат.
США и война на Донбассе
- Спикер Кремля Дмитрий Песков в феврале обвинил американское государство в оказании военной помощи Киеву. В Москве полагают, что Вашингтон, таким образом, усиливает наступательный потенциал украинской армии. Подобные действия могут привести к обострению конфликта на Донбассе.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников утверждает, что если США действительно заинтересованы в участии в переговорах по ситуации на Донбассе, то Украина должна подключить Вашингтон к дискуссии уже в ближайшее время.
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что США должны стать участником переговоров по Донбассу. Присутствие Вашингтона в дискуссии сыграет положительную роль.