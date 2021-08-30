Новое назначение: Геращенко стал советником главы МВД - СМИ

Антон Геращенко снова в МВД / mvs.gov.ua

Экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко снова в ведомстве. Он назначен советником главы МВД Дениса Монастырского. Об этом пишет Лига.нет со ссылкой на Госпогранслужбу.

Указано, что Геращенко участвовал в совещании МВД, ГПСУ и Государственной геокадастровой службы. В частности он был участником обсуждения вопроса инвентаризации земель вдоль госграницы и передачи этой территории в постоянное пользование пограничниками.

"Участники договорились о проведении полной инвентаризации земель, дальнейшем обеспечении надлежащего оформления, а также реализации первоочередных задач по инженерному обустройству границы", – говорится в сообщении.

В МВД пока воздержались от комментариев. Директор Департамента коммуникаций Артем Шевченко в комментарии Главреду сказал обратиться к Геращенко. Сам Геращенко пока на запрос не ответил.

Напомним, Кабмин в ходе заседания в среду, 4 августа, отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Чиновник занимал данный пост с 25 сентября 2019 года. По предварительной информации, Геращенко уволили по собственному желанию.

Также ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля официально подал в отставку. Бывший глава МВД занимал данный пост более 7 лет.