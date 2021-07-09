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Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель

9 июля 2021, 22:20
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Никифоров рассказал, что не работал вместе с Мендель, потому не имеет к ней никаких замечаний.

Никифоров
Никифоров высказался о книге Юлии Мендель / Скриншот

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров дал первый брифинг после назначения на этот пост. Он рассказал о том, что думает о книге своей предшественницы Юлии Мендель.

Никифоров рассказал, что не работал вместе с Мендель, потому не имеет к ней никаких замечаний.

"То, что у нее возможно были какие-то публичные - не станем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - сказал он.

При этом Никифоров отметил, что книгу Мендель он читать не будет, поскольку у него на это сейчас нет времени.

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Вместе с тем, он выразил надежду, что ему не придется выходить к журналистам с комментариями относительно содержимого книги Мендель, напомнив, что та пообещала не размещать в ней никакой скандальной или инсайдерской информации.

"Я считаю, что нам ничего комментировать не придется", - добавил Никифоров.

Ранее Главред писал о том, что бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах. В ней новоиспеченная писательница углубится в круговорот событий, полный противоречий и приключений, который и привела ее в политический истеблишмент Украины.

Владимир Зеленский Юлия Мендель Офис президента Сергей Никифоров
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