"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги

Мендель представила отрывок из своей книги / instagram.com/iuliia_mendel

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах. В ней новоиспеченная писательница углубится в круговорот событий, полный противоречий и приключений, который и привела ее в политический истеблишмент Украины.

Издание "Украинская правда" опубликовало фрагмент из грядущей книги экс-пресс-секретаря, в котором Мендель размышляет о травмах нашего народа и "украинском русском языке".

Как Германия смогла переосмыслить свой негативный опыт нацизма

"Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, усвоив предыдущие уроки, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе", – пишет Мендель в первом абзаце.

"Мало кому удается проделать такую ​​колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии", – экс-пресс-секретарь Зеленского ставит Германию в пример как "нацию, которая имеет генетический код счастья".

Сохранив надписи советских солдат на стенах немецкого парламента немцы показали, что они усвоили важные уроки из своего прошлого – поместив все в аккуратные архивы исторической памяти. Это, по словам писательницы, и дало им возможность измениться.

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А вот постсоветские страны эти уроки пропустили. Вместо этого, по версии экс-спикера президента, они строили ракеты (по окончании Второй мировой), все еще готовясь защищаться и нападать, оплакивали Сталина, и, что самое главное, боялись мечтать.

Мендель пришла к заключению, что у нашей нации нет генетического кода счастья, а сами украинцы "ходили не в ту школу, и выполняли не то домашнее задание".

Украине не удается критически посмотреть на свое прошлое

"Апологеты украинского национализма и пророссийского мира языками сражались за язык. Используя нашу травму исторических запретов говорить на родном украинском и российскую пропаганду, сначала нас разъединяли, я даже не говорю пророссийские политики, а те, кто не мог оторваться от вымени Кремля и не видел Украину независимой. Как положено, с другой стороны впряглись националисты. На этом грех было не заработать политические бонусы – здесь я скажу о больном – таким же политикам, которые тоже не представляли Украину независимой", – заявила она.

По словам Мендель, в 21 веке украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране была "правильной". Бывшая пресс-секретарь президента констатирует, что на Донбассе Украину защищают "русскоязычный одессит" и "украиноязычный львовянин" и там не возникает языкового вопроса.

Кроме того, она считает, что украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать. В этом же контексте она упомянула, что нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных, а нас от самих себя.

"В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР, чувствующих то ли страх, то ли отвращение к легендарному Степану Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии – вынести прошлое на поверхность и "освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью", – заключила новоиспеченная писательница.

Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.