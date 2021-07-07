УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги

7 июля 2021, 18:36

В нем она размышляет о травмах нашего народа и вводит в оборот термин "украинский русский язык".

Мендель
Мендель представила отрывок из своей книги / instagram.com/iuliia_mendel

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах. В ней новоиспеченная писательница углубится в круговорот событий, полный противоречий и приключений, который и привела ее в политический истеблишмент Украины.

Издание "Украинская правда" опубликовало фрагмент из грядущей книги экс-пресс-секретаря, в котором Мендель размышляет о травмах нашего народа и "украинском русском языке".

Как Германия смогла переосмыслить свой негативный опыт нацизма

"Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, усвоив предыдущие уроки, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе", – пишет Мендель в первом абзаце.

"Мало кому удается проделать такую ​​колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии", – экс-пресс-секретарь Зеленского ставит Германию в пример как "нацию, которая имеет генетический код счастья".

Сохранив надписи советских солдат на стенах немецкого парламента немцы показали, что они усвоили важные уроки из своего прошлого – поместив все в аккуратные архивы исторической памяти. Это, по словам писательницы, и дало им возможность измениться.

Реклама

А вот постсоветские страны эти уроки пропустили. Вместо этого, по версии экс-спикера президента, они строили ракеты (по окончании Второй мировой), все еще готовясь защищаться и нападать, оплакивали Сталина, и, что самое главное, боялись мечтать.

Мендель пришла к заключению, что у нашей нации нет генетического кода счастья, а сами украинцы "ходили не в ту школу, и выполняли не то домашнее задание".

Украине не удается критически посмотреть на свое прошлое

"Апологеты украинского национализма и пророссийского мира языками сражались за язык. Используя нашу травму исторических запретов говорить на родном украинском и российскую пропаганду, сначала нас разъединяли, я даже не говорю пророссийские политики, а те, кто не мог оторваться от вымени Кремля и не видел Украину независимой. Как положено, с другой стороны впряглись националисты. На этом грех было не заработать политические бонусы – здесь я скажу о больном – таким же политикам, которые тоже не представляли Украину независимой", – заявила она.

По словам Мендель, в 21 веке украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране была "правильной". Бывшая пресс-секретарь президента констатирует, что на Донбассе Украину защищают "русскоязычный одессит" и "украиноязычный львовянин" и там не возникает языкового вопроса.

Кроме того, она считает, что украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать. В этом же контексте она упомянула, что нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных, а нас от самих себя.

"В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР, чувствующих то ли страх, то ли отвращение к легендарному Степану Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии – вынести прошлое на поверхность и "освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью", – заключила новоиспеченная писательница.

Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

Владимир Зеленский новости Украины Юлия Мендель Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди "Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт Гороскоп на июль 2021 для Козерога: худший месяц, в котором будет полно препятствийГороскоп на июль 2021 для Козерога: худший месяц, в котором будет полно препятствий Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платьяОля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья Неужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороныНеужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороны

Последние новости

18:36

"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги

18:28

Очень хотел домой: львовянин сорвался с балкона, пытаясь попасть в свою квартиру

18:19

В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс Видео

18:09

УЗ получит 130 электрогрузовых локомотивов французского производства - Тимошенко

17:59

Избиения в ВСУ: солдат рассказал об издевательствах сослуживцев и командира Видео

Реклама
17:56

"Укргазвыдобування" хочет закупить труб на 280 миллионов в обход Prozorro - СМИ

17:51

В МИД рассказали, как украинцы смогут ездить в Австрию через Венгрию Видео

17:38

Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2 Видео

17:26

Скандал в Киеве: в частной клинике подпольно торговали вакциной Pfizer Видео

17:21

Аномальная жара атакует: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:20

Украинские ЛГБТ звезды, которые раскрыли свою ориентацию и гендер

17:04

"Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы Фото Видео

16:56

Больницы Мариуполя и Покровская до сих пор получают кислород от меткомбината Ильича

16:54

Пиво, танцы и веселье: как футболисты сборной Украины отдыхают после Евро-2020 Видео

16:40

Газпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину Видео

16:37

Головой – в борт катера: в Египте украинская туристка получила жуткие травмы на водном парашюте Видео

16:36

"У нас война и гибнут люди": Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом и Меркель Видео

16:27

Доставала телефон: в выгребной яме погибла 16-летняя одесситка

16:09

Самый простой рецепт в мире: ролл из лаваша на гриле Видео

15:45

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

Реклама
15:35

Надувал горку: на популярном курорте от удара током погиб 22-летний работник аттракциона

15:27

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

15:20

Истыкал ножом двухлетнего ребенка: в Кривом Роге мужчина напал на сыновей экс-сожительницы Видео

15:16

Драка у посольства Беларуси в Украине: Минск выдвинул Киеву обвинение Видео

15:15

Огонь вслепую и женщина в квартире: новые детали задержания Голосеевского стрелка Видео

15:14

Со шнурками и меньшим каблуком: Минобороны разработало новые туфли для женщин-военных Видео

15:00

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

14:55

Украина наносит санкционный удар по Беларуси: решение по вотчине Лукашенко утвердят у Зеленского Видео

14:43

В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди Видео

14:42

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен в собственной резиденции Видео

14:26

"Херсонская Венеция": поселок региона регулярно затапливает Видео

14:15

Ани Лорак приехала в Киев записать песню на украинском языке

13:45

Скарлетт Йоханссон беременна во второй раз

13:40

Атака штамма "Дельта" на Украину: эксперт предупредил об еще одной опасности от COVID-19 Видео

13:36

В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ Видео

13:34

Военные корабли Британии у Крыма: у Путина отреагировали с тревогой Видео

13:21

Кубраков рассказал, как будет выстроена тарифная политика по грузоперевозкам УЗ

13:18

Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

13:12

"Пошел на х*й": во Львове безбилетница напала на водителя автобуса Видео

12:50

Кристина Асмус призналась о полученной травме на ноге

Реклама
12:44

"Крупный бизнесмен": Данилов рассказал, почему решил не работать на Порошенко Видео

12:42

Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 и без: инфографика Видео

12:40

В Норвегии блогеров обяжут уведомлять о фото с ретушью

12:26

Стрельба в Киеве: в полиции рассказали, кто и почему стрелял в копов

12:11

Литва просит для Украины чётких планов для приближения к ЕС и НАТО Видео

12:00

Гороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвы Видео

11:42

Банкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснется

11:40

Перестрелка в Киеве: ранены двое копов, сам стрелок покончил с собой - СМИ

11:30

Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России Видео

11:20

Потап поцеловался с Позитивом на сцене Atlas Weekend

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять