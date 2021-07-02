Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским

Юлия Мендель / УНИАН

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель готовится выпустить книгу о временах своей работе с Владимиром Зеленским. Об этом она лично рассказали в комментарии порталу Сегодня.

По ее словам, сам президент Зеленский извещен о ее книге.

"Я хотела сказать ему лично до того, как она выйдет. Однако никто точно не просил меня ее писать, не курировал, не правил и не давал "добро". Я пишу о некоторых процессах принятия решений, их обосновании, есть фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политике. Много о логике и идеологии политических решений, о развитии политической культуры в Украине в целом", – сказала Мендель

На вопрос, станут ли ее мемуары книга скандалом или сенсацией, как это случилось, к примеру, с книгой экс-советника Трампа Джона Болтона "Комната, в которой все произошло" (он раскрыл много подробностей о правлении тогдашнего президента США), она ответила: "Думаю, у моей книги есть несколько причин стать скандальной".

Читайте такжеСМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского

Реклама

Напомним, ранее апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Позднее советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность.

Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило". В конце июня стало известно, что новым пресс-секретарем президента станет телеведущий канала Украина 24 Сергей Никифоров.