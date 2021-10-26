"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для партии ОПЗЖ

Вадим Рабинович подчеркнул, что Кива находится под его опекой, поэтому никто ему ничего не сделает.
Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что его однопартиец и коллега Илья Кива, известный своими провокационными выходками, очень ценный кадр для партии.
"Кива находится под опекой одного из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. Поэтому никто ему ничего не сделает. Как говорит Кива, он и есть ОПЗЖ", – отшутился Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".
Позже, впрочем, он взял серьезный тон.
"Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженый. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и (координатор ОО "Патриоты – За Жизнь" Олег) Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом Правого Сектора, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда", – сказал депутат.
По словам Рабиновича, Кива и Ширяев "являются примером для тех, кто могут посмотреть и сказать, что можно вернуться нормально назад, а не придумывать себе войну до конца".
Как Кива породил фейк о его исключении из партии ОПЗЖ
- На прошлой неделе Илья Кива в кулуарах парламента заявил на камеру журналистам, что его якобы исключили из партии на заседании в Полтавской области, обвинив однопартийцев Юрия Бойко и Сергея Левочкина "в системной работе" против него.
- Через некоторое время в "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали бредом исключение нардепа Илье Кивы из рядов партии.
- Вслед за этим сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович назвал информацию об исключении Кивы из партии "бредом сумасшедшего".