"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для партии ОПЗЖ

Рабинович рассказал, в чем ценность Кивы / Униан

Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что его однопартиец и коллега Илья Кива, известный своими провокационными выходками, очень ценный кадр для партии.

"Кива находится под опекой одного из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. Поэтому никто ему ничего не сделает. Как говорит Кива, он и есть ОПЗЖ", – отшутился Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Позже, впрочем, он взял серьезный тон.

"Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженый. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и (координатор ОО "Патриоты – За Жизнь" Олег) Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом Правого Сектора, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда", – сказал депутат.

По словам Рабиновича, Кива и Ширяев "являются примером для тех, кто могут посмотреть и сказать, что можно вернуться нормально назад, а не придумывать себе войну до конца".

Как Кива породил фейк о его исключении из партии ОПЗЖ