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Кива вспомнил Бандеру и устроил стрельбу с феерверком

16 октября 2021, 12:31
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Новоиспеченный кандидат наук Илья Кива назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал угрозами украинских националистов.

Илья Кива
Илья Кива разразился угрозами в адрес последователей Степана Бандеры/ скриншот видео

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и новоиспеченный кандидат наук Илья Кива в очередной раз решил привлечь внимание к своей персоне. Политик записал видео с выстрелами и салютами и пламенной речью ко дню смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры.

На кадрах, которые политик опубликовал в своем Telegram-канале, Кива стоит с оружием в руках и рассказывает о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера.

Себя депутат называл "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал угрозами последователей Бандеры.

После этого позади него стреляет салют, а сам Кива начинает производить выстрелы из оружия.

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Но на этом кандидат наук не остановился – он переждал ночь и опубликовал еще один гневный пост. По версии Кивы, по Киеву ходят "толпы с факелами", и "зигуя, прославляют нацистских преступников". Политик "предрек" им страшное будущее и вспомнил Афганистан.

"Скоро в стране начнёт меняться и риторика власти, и отношение к вашей националистической (нацисткой) среде. И когда люди поймут, что вы вне закона и у вас нет поддержки власти, для вас начнётся ад на земле, вас, псов, будут рвать на части за то, что вы творили в стране последние семь лет. Как когда-то местное население разрывало полицаев, состоящих на службе у нацистов, когда те сбегали из городов перед наступлением Красной Армии, забыв своих услужливых шлюх. История всегда повторяется у подобных всегда один конец… Помните Афганистан и цепляющихся в отчаянии собак, прислуживающих янки, за улетающие самолеты… Вас всех ждёт та же участь", - написал Кива.

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Как сообщал Главред, летом в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №5721, в котором нардепы предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть его легендам украинского национализма Степану Бандере и Роману Шухевичу. Проект закона опубликовали на сайте парламента.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.

Скандалы с участием Кивы

Депутат Верховной Рады Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива решил обратиться к президенту России Владимиру Путину в день его рождения.

Во время своего видеообращения скандальный нардеп назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа".

В ответ украинские бойцы с передовой записали видеообращение к Киве, в котором призвали побратимов "плюнуть" в лицо нардепу от партии ОПЗЖ.

Позже Кива попытался объяснить, зачем поздравил Путина с днем рождения. Мол, он его уважает как человека.

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Степан Бандера Илья Кива новости Украины
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