В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы

Диссертацию Кивы отправили на тщательное изучение / УНИАН

Экспертный совет Минобразования на заседании 14 сентября принял решение отправить кандидатскую диссертацию депутата Ильи Кивы на углубленное изучение, сообщают журналисты Bihus.Info.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", - сообщил один из членов экспертной комиссии после завершения заседания.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля 2021 года народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.

Читайте также"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США

Реклама

Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.

Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.