"Путин - великий человек, а Россия - основной партнер": Кива оправдался за поздравление главы РФ

Кива снова превознес Путина / страница Ильи Кивы в Facebook

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в очередной раз удивил скандальным заявлением. Слуга народа пытался объяснить, зачем и почему поздравил главу страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, да еще с такой искренностью, однако снова оконфузился в своей речи.

Как известно, Кива расхваливал Путина, называя его партнером Украины, а также был уверен в том, что в следующем году главу РФ будет поздравлять вся Верховная Рада и не только. В частности, он упомянул о медведях с балалайками. Эта ситуация глубоко возмутила украинское общество и канал Украина 24 решил разобраться для чего же на самом деле Кива так поступил.

В своем объяснении нардеп в первую очередь оправдывался, что поздравлял его как мужчину и не более.

"Я поздравил лидера соседнего государства как мужчину, к которому испытываю уважение за возможность отстаивание своей позиции и позиции своей страны и народа", сказал Кива.

Но с его дальнейших слов, первый аргумент был автоматически опровержен. Как выяснилось, в своей позиции депутат не усомнился и продолжил говорить о партнерстве Украины с Россией. А также с уверенностью сказал, что вскоре к рулю украинской власти придет он сам, поэтому переговоры с РФ будут нормой.

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"Я являюсь политиком и должен стратегически мыслить. Россия является одним из основных наших экономических партнеров, с которым нам завтра нужно садиться за стол переговоров и находить точки компромисса", - продолжил Кива.

Кроме того, Кива объяснил, за что именно уважает Путина, назвав его историческим человеком.

"Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила", - заключил одиозный депутат.

Напомним, во время своего видео-обращения скандальный Кива назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа". Также он заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".